#Roman étranger

Eva Luna

Isabel Allende, Claude Durand, Carmen Durand

Elle s'appelle Eva, qui veut dire vie, sa mère ayant voulu qu'elle y morde à belles dents ; Eva Luna, parce qu'elle fut conçue par un Indien de la tribu des Fils de la Lune piqué par un aspic, que sa mère arracha à l'agonie en lui faisant l'amour. Petite bonniche rebelle et émerveillée, écoutant aux portes et abreuvée de feuilletons radiophoniques, elle a le don d'inventer des histoires rocambolesques, improbables, renversantes, drôles et dramatiques comme la vie même, ce qui lui vaudra plus tard de sortir de la misère, de la servitude et de l'anonymat. Entre-temps, son destin aura croisé celui de dizaines de personnages plus hauts en couleur les uns que les autres. Isabel Allende compte parmi les romanciers vivants actuellement les plus traduits dans le monde. La Maison aux esprits, D'amour et d'ombre et Eva Luna ont été en France des best-sellers en édition courante et figurent parmi les meilleures ventes du Livre de poche.

Chez Fayard

Littérature Espagnole

Paru le 19/11/2025

362 pages

Fayard

24,00 €

9782213721385
