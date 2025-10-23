Ce bouquin est moins cher qu'une thérapie

Un guide franc et décomplexé pour passer à l'action et prendre soin de sa santé mentale Liz Kelly, psychothérapeute, vous fait cadeau de ses meilleures techniques (testées et approuvées par ses patients) pour vous sentir mieux dans votre vie. Avec une bonne dose d'humour et grâce à de nombreux exercices pratiques, elle vous apprend par exemple à : - Prendre soin de votre santé mentale (malheureusement, binge-watcher des séries avec un pot de glace n'est pas une vraie stratégie thérapeutique) ; - Faire taire la petite voix dans votre tête (celle qui vous critique tout le temps) ; - Gérer vos émotions (spoiler : c'est difficile pour tout le monde) ; - Poser vos limites et dire "non" (même à vos beaux-parents). Ce livre est fait pour vous si vous n'avez pas les moyens de consulter un psychologue, si vous n'osez pas franchir le pas ou même si vous pensez ne pas avoir besoin de thérapie !