Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Ce bouquin est moins cher qu'une thérapie

Grégory Berge, Liz Kelly

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide franc et décomplexé pour passer à l'action et prendre soin de sa santé mentale Liz Kelly, psychothérapeute, vous fait cadeau de ses meilleures techniques (testées et approuvées par ses patients) pour vous sentir mieux dans votre vie. Avec une bonne dose d'humour et grâce à de nombreux exercices pratiques, elle vous apprend par exemple à : - Prendre soin de votre santé mentale (malheureusement, binge-watcher des séries avec un pot de glace n'est pas une vraie stratégie thérapeutique) ; - Faire taire la petite voix dans votre tête (celle qui vous critique tout le temps) ; - Gérer vos émotions (spoiler : c'est difficile pour tout le monde) ; - Poser vos limites et dire "non" (même à vos beaux-parents). Ce livre est fait pour vous si vous n'avez pas les moyens de consulter un psychologue, si vous n'osez pas franchir le pas ou même si vous pensez ne pas avoir besoin de thérapie !

Par Grégory Berge, Liz Kelly
Chez Editions Jouvence

|

Auteur

Grégory Berge, Liz Kelly

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Gestion des émotions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ce bouquin est moins cher qu'une thérapie par Grégory Berge, Liz Kelly

Commenter ce livre

 

Ce bouquin est moins cher qu'une thérapie

Liz Kelly trad. Grégory Berge

Paru le 23/10/2025

319 pages

Editions Jouvence

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889840359
9782889840359
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.