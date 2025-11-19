Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Van trips en Europe

Lilia Renault, Valentin Bastard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les plus belles routes d'Europe en van, ce sont 20 road trips de rêve proposés par Lilia et Valentin, du compte Instagram . (Lien -> https : //lirvanha. com/) Voyagez en mode nomade avec : - Des itinéraires spectaculaires, des night spots de rêve, des randonnées pour profiter d'une nature XXL, de la péninsule Ibérique au cercle polaire, de l'Islande aux Balkans, en passant par la Bretagne, la Corse et l'Auvergne. - Des parcours d'une à deux semaines, ainsi qu'un chapitre dédié à un tour d'Europe avec tous les conseils des auteurs. - Une aventure à vivre en solo, en couple, en famille, que vous soyez adepte de la vanlife ou que vous souhaitiez la découvrir. Et bien sûr : - Des QR Codes pour embarquer la carte avec toutes les étapes et les spots pour dormir dans son van. - Un carnet pratique avec tous les conseils de Lilia et Valentin : saison idéale, spécialités locales, réglementation, budget... Pour tous les amoureux de nature et de liberté. Hit the road !

Par Lilia Renault, Valentin Bastard
Chez Hachette

|

Auteur

Lilia Renault, Valentin Bastard

Editeur

Hachette

Genre

Europe

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Van trips en Europe par Lilia Renault, Valentin Bastard

Commenter ce livre

 

Van trips en Europe

Lilia Renault, Valentin Bastard

Paru le 19/11/2025

272 pages

Hachette

24,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017326830
9782017326830
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.