Van trips en Europe

Les plus belles routes d'Europe en van, ce sont 20 road trips de rêve proposés par Lilia et Valentin, du compte Instagram . (Lien -> https : //lirvanha. com/) Voyagez en mode nomade avec : - Des itinéraires spectaculaires, des night spots de rêve, des randonnées pour profiter d'une nature XXL, de la péninsule Ibérique au cercle polaire, de l'Islande aux Balkans, en passant par la Bretagne, la Corse et l'Auvergne. - Des parcours d'une à deux semaines, ainsi qu'un chapitre dédié à un tour d'Europe avec tous les conseils des auteurs. - Une aventure à vivre en solo, en couple, en famille, que vous soyez adepte de la vanlife ou que vous souhaitiez la découvrir. Et bien sûr : - Des QR Codes pour embarquer la carte avec toutes les étapes et les spots pour dormir dans son van. - Un carnet pratique avec tous les conseils de Lilia et Valentin : saison idéale, spécialités locales, réglementation, budget... Pour tous les amoureux de nature et de liberté. Hit the road !