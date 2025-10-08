Le guide ultime de l'anime

Un voyage au coeur de l'animation japonaise Des combats épiques de Dragon Ball à la poésie délicate du Voyage de Chihiro, de la grande aventure initiatique de Naruto aux interrogations techno-philosophiques de Ghost in the Shell, ce livre explore toutes les facettes de l'animation japonaise depuis sa naissance. A travers cent oeuvres emblématiques, il guide les passionnés comme les néophytes d'émerveillement en surprise et d'anime incontournable en pépite oubliée. Quel que soit votre rapport aux anime, ce livre vous fera découvrir les plus grands réalisateurs (Miyazaki, Otomo, Hosoda), les genres emblématiques (battle shonen, isekai ou mecha), les secrets de fabrication et les anecdotes les plus improbables. Mais surtout, il vous présentera l'anime qui vous donnera envie de regarder tous les autres. Et si c'était le mélancolique Frieren ou le palpitant One Piece ? ou l'énergique Haikyu !! ? ou l'apaisant Pacte des Y kai ? Il n'y a qu'à vous plonger dans ce livre pour le découvrir.