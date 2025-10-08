Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Le guide ultime de l'anime

Jean-Baptiste Bonaventure, Joe O'Connell

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un voyage au coeur de l'animation japonaise Des combats épiques de Dragon Ball à la poésie délicate du Voyage de Chihiro, de la grande aventure initiatique de Naruto aux interrogations techno-philosophiques de Ghost in the Shell, ce livre explore toutes les facettes de l'animation japonaise depuis sa naissance. A travers cent oeuvres emblématiques, il guide les passionnés comme les néophytes d'émerveillement en surprise et d'anime incontournable en pépite oubliée. Quel que soit votre rapport aux anime, ce livre vous fera découvrir les plus grands réalisateurs (Miyazaki, Otomo, Hosoda), les genres emblématiques (battle shonen, isekai ou mecha), les secrets de fabrication et les anecdotes les plus improbables. Mais surtout, il vous présentera l'anime qui vous donnera envie de regarder tous les autres. Et si c'était le mélancolique Frieren ou le palpitant One Piece ? ou l'énergique Haikyu !! ? ou l'apaisant Pacte des Y kai ? Il n'y a qu'à vous plonger dans ce livre pour le découvrir.

Par Jean-Baptiste Bonaventure, Joe O'Connell
Chez Editions du Chêne

|

Auteur

Jean-Baptiste Bonaventure, Joe O'Connell

Editeur

Editions du Chêne

Genre

Dessins animés

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le guide ultime de l'anime par Jean-Baptiste Bonaventure, Joe O'Connell

Commenter ce livre

 

Le guide ultime de l'anime

Joe O'Connell trad. Jean-Baptiste Bonaventure

Paru le 08/10/2025

304 pages

Editions du Chêne

39,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782812322167
9782812322167
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.