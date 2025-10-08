Escape Game Vampires

Trois scénarios haletants pour déjouer les pièges des maîtres de la nuit et vivre des moments conviviaux, en famille ou entre amis. - La malédiction de Dracula. En Transylvanie, à la fin du xixe siècle, des villageoises disparaissent mystérieusement les unes après les autres, plongeant les habitants dans l'angoisse. Les rumeurs enflent : un homme au visage pâle et et aux yeux cernés de noir a été aperçu avant chaque disparition. Le nom du comte Dracula est sur toutes les lèvres, surtout depuis qu'il a été surpris près du cimetière, transportant un corps inerte. A vos risques et périls, vous décidez de mener votre propre enquête sur cet homme insaisissable à la réputation macabre... - La légende de la comtesse sanglante. Alors que vous suspectez la comtesse Bathory d'être une meurtrière assoiffée de sang, vous recevez une invitation pour une réception chez elle, le soir même. Bien que terrifiés par les bruits qui courent sur cette femme que tout le monde craint, l'occasion est trop belle, vous ne pouvez refuser. En vous rendant sur place, vous espérez percer ses secrets afin de révéler le vrai visage de ce personnage machiavélique... - La nuit des chauve-souris. Paris est en émoi : des disparitions nocturnes se multiplient le long des quais de Seine. Sur les réseaux sociaux, les témoignages abondent et parlent d'" ombres maléfiques " . Membres d'une organisation secrète, vous êtes bien décidés à élucider ces disparitions. Vos recherches vous orientent vers une obscure confrérie qui utilise les catacombes de la capitale pour s'adonner à des rituels démoniaques. Auriez-vous affaire à de nouveaux vampires ?