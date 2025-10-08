Rwanda-RD Congo, crimes à ciel ouvert

En Côte d'Ivoire, au Mali, en Centrafrique mais aussi au Gabon ou au Cameroun, on assiste au rejet de la politique de la France dans son ancienne zone d'influence africaine. Au même moment, l'Union Européenne et les Etats-Unis observent avec dépit le retour en force de la Russie et l'implantation de la Chine en Afrique subsaharienne. Mais l'Occident a-t-il vraiment été surpris ? Et les dirigeants africains sont-ils prêts à faire face à la bataille qui s'annonce à nouveau sur leurs sols, entre Washington, Paris, Moscou et Pékin ? A partir de documents diplomatiques confidentiels et de correspondances longtemps tenues secrètes, l'enquête méthodique de Charles Onana révèle une autre histoire des relations francoafricaines, bien différente de celle que l'on a longtemps présentée sous le refrain habituel et lénifiant de "Françafrique" . Le lecteur découvre avec stupéfaction une histoire marquée d'abord par des intérêts financiers privés avant les idéologies ou les rapports de forces politiques. L'auteur montre pourquoi les décisions du président Macron et avant lui celles de M. Sarkozy sont devenues de véritables pierres d'achoppement dans une Afrique de plus en plus informée et résolument tournée vers l'avenir. Il explique enfin pourquoi les accusations françaises contre la Russie et les chefs d'Etat du Sahel sont inexactes. Un ouvrage qui bouscule nos certitudes et nos préjugés sur les vraies causes des conflits africains et le jeu décisif des réseaux occidentaux. Docteur en science politique et chercheur indépendant, Charles Onana est devenu l'un des meilleurs spécialistes de la géopolitique de l'Afrique. Son dernier ouvrage, Holocauste au Congo (L'Artilleur, 2023) a rencontré un très grand succès.