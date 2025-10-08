Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Rwanda-RD Congo, crimes à ciel ouvert

Charles Onana

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En Côte d'Ivoire, au Mali, en Centrafrique mais aussi au Gabon ou au Cameroun, on assiste au rejet de la politique de la France dans son ancienne zone d'influence africaine. Au même moment, l'Union Européenne et les Etats-Unis observent avec dépit le retour en force de la Russie et l'implantation de la Chine en Afrique subsaharienne. Mais l'Occident a-t-il vraiment été surpris ? Et les dirigeants africains sont-ils prêts à faire face à la bataille qui s'annonce à nouveau sur leurs sols, entre Washington, Paris, Moscou et Pékin ? A partir de documents diplomatiques confidentiels et de correspondances longtemps tenues secrètes, l'enquête méthodique de Charles Onana révèle une autre histoire des relations francoafricaines, bien différente de celle que l'on a longtemps présentée sous le refrain habituel et lénifiant de "Françafrique" . Le lecteur découvre avec stupéfaction une histoire marquée d'abord par des intérêts financiers privés avant les idéologies ou les rapports de forces politiques. L'auteur montre pourquoi les décisions du président Macron et avant lui celles de M. Sarkozy sont devenues de véritables pierres d'achoppement dans une Afrique de plus en plus informée et résolument tournée vers l'avenir. Il explique enfin pourquoi les accusations françaises contre la Russie et les chefs d'Etat du Sahel sont inexactes. Un ouvrage qui bouscule nos certitudes et nos préjugés sur les vraies causes des conflits africains et le jeu décisif des réseaux occidentaux. Docteur en science politique et chercheur indépendant, Charles Onana est devenu l'un des meilleurs spécialistes de la géopolitique de l'Afrique. Son dernier ouvrage, Holocauste au Congo (L'Artilleur, 2023) a rencontré un très grand succès.

Par Charles Onana
Chez Editions du Toucan

|

Auteur

Charles Onana

Editeur

Editions du Toucan

Genre

Rwanda

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rwanda-RD Congo, crimes à ciel ouvert par Charles Onana

Commenter ce livre

 

Rwanda-RD Congo, crimes à ciel ouvert

Charles Onana

Paru le 08/10/2025

496 pages

Editions du Toucan

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810012459
9782810012459
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.