Carnet créatif Mode Academy Paillettes

- 54 poupées à habiller dans un carnet de mode inspiré des grands défilés - Inclus : 180 stickers de vêtements et accessoires brillants, + tenues à colorier et à découper - Avec un bracelet en corde et pendentif en métal, pour un vrai cadeau de styliste en herbe ! - Activité créative complète : colorier, découper, coller, imaginer ses propres looks - Format pratique à emporter partout - idéal pour les enfants dès 5 ans, fans de mode et de DIY Entrez dans l'univers brillant de Mode Academy ! Un carnet créatif mode qui fera briller les yeux des petits stylistes ! Ce cahier contient 54 silhouettes de poupées à personnaliser avec 180 stickers de tenues et accessoires scintillants, ainsi que des vêtements à colorier et à découper pour encore plus de créativité. En bonus : un bracelet en corde avec un véritable pendentif en métal, à porter comme un bijou ou à offrir à un(e) ami(e). Facile à transporter, ce carnet est parfait pour les trajets, les mercredis après-midi ou les vacances. Une super idée cadeau pour les enfants à partir de 5 ans, fans de mode, de loisirs créatifs et de paillettes !

Chez Play Bac

Paru le 08/10/2025

78 pages

Play Bac

8,90 €

