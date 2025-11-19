Inscription
#Imaginaire

Prisonnière du dragon

Jen L. Grey

J'ai toujours rêvé d'un mariage d'amour. Le destin en a décidé autrement. Lorsque ma famille est menacée, je dois laisser derrière moi ma vie ordinaire. Pour protéger les miens, je dois accepter d'épouser un homme aussi séduisant qu'énigmatique, gardien de secrets capables de tout anéantir. A peine propulsée dans ce monde surnaturel, au coeur d'une guerre dont j'ignorais jusqu'à l'existence, je me fais rapidement kidnapper par le frère de mon promis. Je ne devrais pas être attirée par lui. Je ne suis qu'un pion dans leur jeu sinistre, après tout. Pourtant, quelque chose chez Thorn fait voler en éclats toutes mes barrières. Mais tout cela n'a aucune importance. Je ne peux pas laisser tomber ma famille, ce qui signifie qu'il faut que je trouve un moyen de retourner auprès de mon fiancé. Même si cela doit me détruire.

Par Jen L. Grey
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Jen L. Grey

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Prisonnière du dragon

Jen L. Grey

Paru le 19/11/2025

MXM Bookmark

14,99 €

9791038136366
