Sagesse Toltèque

A chaque jour sa dose de bien-être. Vous êtes en quête de liberté personnelle et de bonheur véritable ? Cette éphéméride est faite pour vous. Il vous suffit de suivre tous les jours de l'année ces quatre règles de vie édictées par les sages toltèques : Que votre parole soit impeccable. N'en faites jamais une question personnelle. Ne faites aucune supposition. Faites toujours de votre mieux. Ces quatre règles très faciles à mettre en oeuvre au quotidien prennent la forme d'un mantra pour renforcer votre mental, d'un conseil pratique pour atteindre vos objectifs ou d'une pensée inspirante pour vous accompagner.