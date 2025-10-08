Inscription
#Essais

Sagesse Toltèque

Hugo Image

ActuaLitté
A chaque jour sa dose de bien-être. Vous êtes en quête de liberté personnelle et de bonheur véritable ? Cette éphéméride est faite pour vous. Il vous suffit de suivre tous les jours de l'année ces quatre règles de vie édictées par les sages toltèques : Que votre parole soit impeccable. N'en faites jamais une question personnelle. Ne faites aucune supposition. Faites toujours de votre mieux. Ces quatre règles très faciles à mettre en oeuvre au quotidien prennent la forme d'un mantra pour renforcer votre mental, d'un conseil pratique pour atteindre vos objectifs ou d'une pensée inspirante pour vous accompagner.

Par Hugo Image
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Hugo Image

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Calendriers adulte

Sagesse Toltèque

Hugo Image

Paru le 08/10/2025

736 pages

Hugo et Compagnie

9,95 €

ActuaLitté
9782755681048
© Notice établie par ORB
