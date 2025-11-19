Inscription
#Essais

Oracle l'alignement

Marie-Pierre Dillenseger

Comment être pleinement en cohérence avec son être profond ? Allier le respect des autres et le respect de soi ? Identifier ses forces et ses faiblesses ? Préserver son énergie vitale ? Avancer dans la vie, efficacement et sereinement ? Chacune des 64 cartes de ce coffret délivre un message précis accompagné d'un exercice, afin de vous soutenir dans la concrétisation et la mise en application des principes de la vitalité chinoise. Cet oracle constitue l'essence d'une connaissance riche qui vous permettra d'être aligné avec vous-même.

Par Marie-Pierre Dillenseger
Chez Mamaéditions.com

|

Auteur

Marie-Pierre Dillenseger

Editeur

Mamaéditions.com

Genre

Arts divinatoires

Oracle l'alignement

Marie-Pierre Dillenseger

Paru le 19/11/2025

80 pages

Mamaéditions.com

24,95 €

9782845946477
