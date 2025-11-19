Inscription
#Manga

Coffret avec le tome 20, un ex-libris, une paire de chaussettes, une jaquette réversible, un set de 5 cartes holographiques

Sylvain Chollet, Yukinobu Tatsu

La Carte démoniaque a été vaincue et tout le monde a pu sortir de la malle maudite. Mais à cause de la nourriture qu'elle y a mangée, Momo a rapetissé jusqu'à devenir lilliputienne ! En attendant que Seiko trouve le moyen de lui rendre sa taille normale, elle va devoir continuer à aller au lycée... au format poche ! Dandadan T20 : Edition collector du tome 20 contenant : le tome 20, une jaquette réversible, cinq nouvelles cartes holographiques, un ex-libris et une paire de chaussettes !

|

Auteur

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

Commenter ce livre

 

Yukinobu Tatsu trad. Sylvain Chollet

Paru le 19/11/2025

192 pages

Kazé Editions

21,99 €

9782820354334
