A travers ce nouveau livre de recettes normandes, laissez-vous séduire par l'authenticité et la générosité d'une cuisine aux saveurs traditionnelles, véritable reflet d'une région où la gastronomie est une affaire de coeur ! Points forts, mots-clés : Livre de recettes - Camembert rôti - Huîtres chaudes - Rillettes de maquereaux - Poulet vallée d'Auge - Filet mignon sauce au cidre - Teurgoule - Tarte normande - Rosace de pomme au caramel beurre salé - Pochons culinaires de Nathalie