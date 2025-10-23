Les Américains ne marchent pas

Un portrait de l'Amérique au-delà des clichés Durant deux ans, Arjen van Veelen a vécu à St. Louis, ville oubliée du Midwest. Il y a découvert une Amérique bien loin des clichés : celle des trottoirs cassés, des quartiers abandonnés, de la solitude urbaine... et des rêves brisés. Avec une plume à la fois acérée, empathique et souvent teintée d'humour noir, il livre un récit personnel et politique sur un pays où la marche à pied est devenue un acte suspect. A mi-chemin entre le journal intime, le reportage littéraire et l'essai de société, ce livre nous fait ressentir ce que c'est que de vivre "au coeur" de l'Amérique - et non dans ses vitrines. Pourquoi lire ce livre : Une immersion rare dans la profondeur des Etats-Unis, Un journaliste-écrivain reconnu pour la qualité de ses analyses ; Un ouvrage coup de poing pour comprendre les inégalités vécues au quotidien par les américains ; Un récit qui questionne le rêve américain Un livre puissant pour plonger dans l'Amérique profonde et comprendre ce que les cartes postales américaines ne montrent jamais. Arjen van Veelen a été chroniqueur pour le NRC et écrit depuis trois ans pour De Correspondent. Son style unique et la justesse de ses observations lui ont valu de nombreuses distinctions. En 2017, il publie son premier roman, Notes sur le déplacement des obélisques, qui sera nommé pour le prestigieux prix littéraire Libris.