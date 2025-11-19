Jumbo Max Tome 11

Victime du chantage de Kanoko, le directeur de la préfecture de police lui présente un ancien inspecteur du nom d'Imura. Mais alors que celui-ci devait lui servir de garde du corps, la jeune pharmacienne le menace et en fait son serviteur exclusif... Pendant ce temps, Tateo utilise le Jumbo Max comme monnaie d'échange pour tenter de convaincre le gérant d'un club de prostitution de l'aider à sauver Kayo. Kanoko choisit ce moment pour prendre pour cible un des associés de Tateo... Qui sera sa première victime ? Sur quelle tragédie la bataille entre les deux pharmaciens va-t-elle déboucher ?