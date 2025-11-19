Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Jumbo Max Tome 11

Tsutomu Takahashi, Julien Favereau, Shuji Takizawa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Victime du chantage de Kanoko, le directeur de la préfecture de police lui présente un ancien inspecteur du nom d'Imura. Mais alors que celui-ci devait lui servir de garde du corps, la jeune pharmacienne le menace et en fait son serviteur exclusif... Pendant ce temps, Tateo utilise le Jumbo Max comme monnaie d'échange pour tenter de convaincre le gérant d'un club de prostitution de l'aider à sauver Kayo. Kanoko choisit ce moment pour prendre pour cible un des associés de Tateo... Qui sera sa première victime ? Sur quelle tragédie la bataille entre les deux pharmaciens va-t-elle déboucher ?

Par Tsutomu Takahashi, Julien Favereau, Shuji Takizawa
Chez Pika Edition

|

Auteur

Tsutomu Takahashi, Julien Favereau, Shuji Takizawa

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jumbo Max Tome 11 par Tsutomu Takahashi, Julien Favereau, Shuji Takizawa

Commenter ce livre

 

Jumbo Max Tome 11

Tsutomu Takahashi trad. Julien Favereau

Paru le 19/11/2025

208 pages

Pika Edition

7,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811698713
9782811698713
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.