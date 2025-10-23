Après le succès de "Iconic Nadal" et "Iconic Federer" , cet ouvrage présente un troisième champion exceptionnel du tennis : Novak Djokovic. Comme dans les précédents titres de la collection, l'autrice a voulu présenter le joueur à travers un travail photographique courant sur les 20 dernières années : des photos toujours artistiques, inattendues et qui mettent en valeur le joueur exceptionnel qu'est Novak Djokovic.
Par
Corinne Dubreuil, Ella Ling, Albert II de Monaco Chez
Editions Amphora
