Après le succès de "Iconic Nadal" et "Iconic Federer" , cet ouvrage présente un troisième champion exceptionnel du tennis : Novak Djokovic. Comme dans les précédents titres de la collection, l'autrice a voulu présenter le joueur à travers un travail photographique courant sur les 20 dernières années : des photos toujours artistiques, inattendues et qui mettent en valeur le joueur exceptionnel qu'est Novak Djokovic.