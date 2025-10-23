Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Difficile altérité, adolescents d'aujourd’hui

Collectif, Erès

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Devenir Autre, c'est le destin de l'adolescent, pour elle comme pour lui. Destin, puisque le réel qu'il rencontre - le sexe - n'est aménagé par aucune nature, mais relève ici du langage, et du manque d'une référence. Traditionnellement une culture bordait cette faille de quelques traits imaginaires et symboliques, à partir desquels se jouait pour chacun le sort de la rencontre. La nôtre se distingue de laisser la faille béante, voire de la creuser encore au galop de discours (technique, scientifique, économique) qui ne veulent rien savoir de l'énigme sexuelle. D'où sans doute le désarroi de beaucoup d'ados aujourd'hui, rencontrant la féminisation propre à tout parlêtre dans l'abord du sexe, sans avoir toujours de quoi l'assumer en destin singulier. L'offre généralisée d'addictions de toutes sortes peut ici nourrir l'espoir d'anesthésier cette faille. Une autre réponse contemporaine à cette difficile altérité, c'est la positivation univoque de l'imaginaire phallique, valant comme défense identitaire au titre d'une "norme-mâle" . "L'Un pour l'Autre" , c'est certes l'inversion que commande pour chacun la mise en place d'une image spéculaire. Les adolescents nous en rappellent pourtant l'illusion et l'étrangeté, quand la seule norme du parlêtre tient à ce qu'il éprouve de l'altérité du sexe, et donc d'une commune féminisation initiale. Ajoutons que pour les ados d'aujourd'hui, les versions contemporaines de cet Un imaginaire laissent souvent les unes sur le bas-côté, et vouent les autres à la bêtise identitaire. Raisons qui nous ont paru justifier le deuxième tour de ce numéro.

Par Collectif, Erès
Chez Erès

|

Auteur

Collectif, Erès

Editeur

Erès

Genre

Revues de psychanalyse

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Difficile altérité, adolescents d'aujourd’hui par Collectif, Erès

Commenter ce livre

 

Difficile altérité, adolescents d'aujourd’hui

Collectif, Erès

Paru le 30/10/2025

Erès

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749284507
9782749284507
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.