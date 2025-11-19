" Oil pour oeil, dent pour dent " . Le drame du 7 octobre 2023 en Israël, suivi de l'intervention militaire de l'Etat hébreu dans la bande de Gaza ont remis en lumière l'éternelle question de la loi du talion. C'est en son nom, en effet, que ces deux ennemis existentiels ont agi. Si tous les regards sont aujourd'hui centrés sur le réveil explosif du conflit israélo-palestinien, il ne faudrait pas perdre de vue qu'il ne s'agit pas de l'unique conflagration en cours : les guerres d'Afghanistan et d'Irak ont ainsi ravagé ces deux Etats et accouché de l'exact inverse de la stratégie américaine initiales : écroulement des institutions, insurrections civiles, affrontements intercommunautaires. Au Yémen, en Syrie ou en Lybie, les conflits internes et externes se sont aussi aggravés. Dans ce grand fracas régional, le talion est omniprésent. La géopolitologue Myriam Benraad cherche à savoir dans ce livre s'il s'agit là d'un trait fondamentalement lié à l'identité et à la culture de ces peuples ou bien si ce reflexe est le legs d'une histoire tourmentée. Le Moyen-Orient, tel que nous le connaissons, ne serait-il finalement qu'un " univers talionique " plurimillénaire ? Ou doit-on plutôt entrevoir dans cette spirale de la rétribution la caractéristique d'une modernité inachevée ? Docteur en sciences politiques, enseignante, Myriam Benraad est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le Proche-Orient, notamment Irak, la revanche de l'histoire (Vendemiaire, 2015).