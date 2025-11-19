Inscription
#Essais

Nuit et brouillard

Jean Cayrol, Michel Plateau, Sylvie Lindeperg

"Même un paysage tranquille, même une prairie avec des vols de corbeaux, des moissons et des feux d'herbe, même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un village pour des vacances, avec une foire et un clocher, peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration". Ce récit constitue la trame de Nuit et Brouillard, réalisé en 1955 par Alain Resnais. Avec précision et poésie, l'écrivain raconte la réalité concentrationnaire au quotidien, période où furent anéantis des millions d'êtres humains. Avant-propos par Michel Pateau et postface par Sylvie Lindeperg.

Par Jean Cayrol, Michel Plateau, Sylvie Lindeperg
Chez Mille et une Nuits

|

Auteur

Jean Cayrol, Michel Plateau, Sylvie Lindeperg

Editeur

Mille et une Nuits

Genre

Déportation

Nuit et brouillard

Jean Cayrol

Paru le 19/11/2025

76 pages

Mille et une Nuits

5,00 €

9782755509359
