Le décret

Philippe Zaouati

En 1871, en pleine insurrection en Kabylie, un jeune juif d'Alger, Elie, apprend qu'un décret – celui qui a fait de sa communauté des citoyens français – est menacé d'abrogation. Orphelin depuis peu, contraint de quitter sa ville pour Paris, il embarque avec une délégation religieuse, chargé de défendre cette citoyenneté nouvellement acquise. Mais ce voyage initiatique devient surtout une plongée dans la mémoire, le déracinement, et la conscience trouble de ce que signifie "?appartenir?". Dans un récit à la première personne à la fois bouleversant et tendu, Philippe Zaouati redonne vie à un épisode méconnu? : l'onde de choc du décret Crémieux. En accordant aux seuls juifs d'Algérie la citoyenneté française, l'Etat colonisateur crée une fracture nouvelle entre les peuples autochtones. En explorant cette exception, Le Décret met en lumière les ambiguïtés d'une forme de discrimination positive avant l'heure? : peut-on réparer une injustice en en créant une autre?? A la croisée du roman historique, du récit de filiation et de l'essai intime, Le Décret interroge sans jamais asséner. Il donne voix à ceux que l'Histoire a souvent instrumentalisés – et le fait avec une pudeur et une force narrative rares. Un texte essentiel pour comprendre comment se tissent les identités blessées, fières, multiples. Un texte inaugural qui ne se contente pas de regarder en arrière, mais trace un chemin vers ce que pourrait être une identité libre, mouvante, assumée — non comme une case à cocher, mais comme un récit en mouvement, fait de ruptures, d'héritages, de silences et de choix.

Chez L'éditeur à part

Paru le 23/10/2025

150 pages

15,00 €

9782494780200
