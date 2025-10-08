"Dans ma vie, j'ai été victime de deux graves accidents. Le premier, c'est quand un tramway m'a percutée. L'autre, c'est Diego". Frida Kahlo On ne présente plus Frida Kahlo. Son oeuvre introvertie si particulière, ses souffrances physiques et son histoire dans la grande Histoire, l'ont hissée au cours de sa vie sur le devant de la scène. Ses convictions féministes, ses amours bisexuelles affichées, en font aujourd'hui une égérie encore plus actuelle. A l'opposé de son idéal communiste, son image a été surexploitée à des fins commerciales, jusqu'à la poupée Barbie... Son oeuvre est en permanence exposée dans le monde entier. En 2023, l'exposition "Frida Kahlo, Au-delà des apparences" au musée de la Mode à Paris a affiché complet pendant près de six mois. Dominique Osuch explore la vie de l'artiste à travers sa relation passionnée avec Diego Rivera dans un récit tendre, poétique et sans complaisance, nourri de techniques mixtes - dessin, photo, collage, sculpture - pour une narration sensorielle en hommage à l'univers visuel du couple Kahlo/Rivera.