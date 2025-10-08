Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Frida Kahlo

Dominique Osuch

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Dans ma vie, j'ai été victime de deux graves accidents. Le premier, c'est quand un tramway m'a percutée. L'autre, c'est Diego". Frida Kahlo On ne présente plus Frida Kahlo. Son oeuvre introvertie si particulière, ses souffrances physiques et son histoire dans la grande Histoire, l'ont hissée au cours de sa vie sur le devant de la scène. Ses convictions féministes, ses amours bisexuelles affichées, en font aujourd'hui une égérie encore plus actuelle. A l'opposé de son idéal communiste, son image a été surexploitée à des fins commerciales, jusqu'à la poupée Barbie... Son oeuvre est en permanence exposée dans le monde entier. En 2023, l'exposition "Frida Kahlo, Au-delà des apparences" au musée de la Mode à Paris a affiché complet pendant près de six mois. Dominique Osuch explore la vie de l'artiste à travers sa relation passionnée avec Diego Rivera dans un récit tendre, poétique et sans complaisance, nourri de techniques mixtes - dessin, photo, collage, sculpture - pour une narration sensorielle en hommage à l'univers visuel du couple Kahlo/Rivera.

Par Dominique Osuch
Chez Futuropolis Gallisol Editions

|

Auteur

Dominique Osuch

Editeur

Futuropolis Gallisol Editions

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Frida Kahlo par Dominique Osuch

Commenter ce livre

 

Frida Kahlo

Dominique Osuch

Paru le 08/10/2025

216 pages

Futuropolis Gallisol Editions

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782754843072
9782754843072
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.