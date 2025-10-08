Les perversions sexuelles

On assiste depuis quelques années au retour en force des perversions sexuelles, et sous des formes de plus en plus contrastées : pratiques sans conséquence, voyantes et aguicheuses d'un côté ; viols, sadisme et pédophilie de l'autre. Face aux interrogations qui en résultent, une clarification rigoureuse et ouverte s'impose. Tel est l'objet de cet ouvrage, qui constitue le meilleur garant pour réagir en connaissance de cause, sans tomber dans les pièges que le pervers, souvent à son insu, a savamment disposés.