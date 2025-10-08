Inscription
#Essais

Les perversions sexuelles

Gérard Bonnet

ActuaLitté
On assiste depuis quelques années au retour en force des perversions sexuelles, et sous des formes de plus en plus contrastées : pratiques sans conséquence, voyantes et aguicheuses d'un côté ; viols, sadisme et pédophilie de l'autre. Face aux interrogations qui en résultent, une clarification rigoureuse et ouverte s'impose. Tel est l'objet de cet ouvrage, qui constitue le meilleur garant pour réagir en connaissance de cause, sans tomber dans les pièges que le pervers, souvent à son insu, a savamment disposés.

Gérard Bonnet
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Gérard Bonnet

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Que-sais-je ?

Les perversions sexuelles

Gérard Bonnet

Paru le 08/10/2025

128 pages

Presses Universitaires de France - PUF

10,00 €

ActuaLitté
9782715437005
© Notice établie par ORB
