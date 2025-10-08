Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les 100 légendes de la mythologie polynésienne

Bruno Saura

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Partons à la découverte des récits anciens de la vaste Polynésie ! De la Polynésie française, bien sûr, mais aussi des îles Tonga, S ? moa, Wallis et Futuna, de Nouvelle-Zélande, de Hawai'i et de l'île de Pâques. Ces narrations orales, totalement anonymes, ont commencé à être consignées à l'écrit tardivement, à la fin du XVIIIe siècle. Elles n'en forment pas moins un patrimoine aussi original et poétique que réfléchi. Bercées par un climat tropical, une flore idyllique, des lagons et des sommets, les légendes polynésiennes sont à la fois ancrées dans un environnement particulier et porteuses d'interrogations universelles sur le masculin et le féminin, les rapports entre les humains, les morts et les divinités. Bruno Saura nous invite à naviguer au coeur de 100 légendes en compagnie d'une déesse de la lave, d'étonnants poissons, de guerriers géants, mais aussi d'une anguille devenue cocotier, d'une fleur en forme de main et d'une femme cannibale.

Par Bruno Saura
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Bruno Saura

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Que-sais-je ?

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les 100 légendes de la mythologie polynésienne par Bruno Saura

Commenter ce livre

 

Les 100 légendes de la mythologie polynésienne

Bruno Saura

Paru le 08/10/2025

Presses Universitaires de France - PUF

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782715435162
9782715435162
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.