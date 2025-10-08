Les 100 légendes de la mythologie polynésienne

Partons à la découverte des récits anciens de la vaste Polynésie ! De la Polynésie française, bien sûr, mais aussi des îles Tonga, S ? moa, Wallis et Futuna, de Nouvelle-Zélande, de Hawai'i et de l'île de Pâques. Ces narrations orales, totalement anonymes, ont commencé à être consignées à l'écrit tardivement, à la fin du XVIIIe siècle. Elles n'en forment pas moins un patrimoine aussi original et poétique que réfléchi. Bercées par un climat tropical, une flore idyllique, des lagons et des sommets, les légendes polynésiennes sont à la fois ancrées dans un environnement particulier et porteuses d'interrogations universelles sur le masculin et le féminin, les rapports entre les humains, les morts et les divinités. Bruno Saura nous invite à naviguer au coeur de 100 légendes en compagnie d'une déesse de la lave, d'étonnants poissons, de guerriers géants, mais aussi d'une anguille devenue cocotier, d'une fleur en forme de main et d'une femme cannibale.