#Polar

Années 1940-1944

Agatha Christie

"Les années de guerre ne semblent pas être de véritables années. Elles font partie d'un cauchemar durant lequel la réalité est abolie". Ainsi que le raconte Agatha Christie dans son autobiographie, la guerre va bouleverser son existence et celle de sa famille. Son mari nommé en Egypte et sa fille mariée, elle se retrouve entièrement seule dans un Londres dévasté par les bombes. Pour surmonter sa solitude, elle écrit sans relâche. Mais si son oeuvre se diversifie de façon frappante - mettant successivement en scène Poirot, miss Marple, le superintendant Battle, Tommy et Tuppence -, elle fait également la preuve éclatante de son talent, nous offrant ici parmi ses meilleurs romans. Oeuvres traduites de l'anglais par Jean-Michel Alamagny, Elise Champon, Jean-Marc Mendel et Laure Terilli

Par Agatha Christie
Chez Editions du Masque

|

Auteur

Agatha Christie

Editeur

Editions du Masque

Genre

Romans policiers

Années 1940-1944

Agatha Christie

Paru le 19/11/2025

1400 pages

Editions du Masque

28,00 €

9782702452608
