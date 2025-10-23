Le Brunch Book

Le guide ultime pour un moment cosy ! 130 recettes irrésistibles pour réussir son brunch par Bastien Petit alias @bcook. leblog sur les réseaux. Beau livre relié carton avec couverture tissu. Recettes toutes en photographies par @lephotographedudimanche. 100 % cocooning et régressif. Avec 130 recettes créatives, faciles et irrésistibles, découvrez l'art du brunch dans toute sa diversité : des traditionnels avocado toasts, oeufs à la coque et granola, passez à la vitesse supérieure avec des hot dogs au pulled pork, des bagels à la truite et cream cheese ou encore une babka au pesto. Façonnez une focaccia sans aucune difficulté, lancez-vous dans des crumpets ou craquez pourdes fluffy pancakes ! Et ce n'est pas tout : des astuces d'organisation pour le bruch vous accompagnent pour tout anticiper, dresser une table qui en jette, et surtout profiter de vos invités pendant un brunch inoubliable !