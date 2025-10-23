Inscription
#Roman francophone

Beyond Speed

Romy Lacombe

ActuaLitté
"Avec elle, tout va plus vite, tout est plus fort, plus vrai". Elena pensait pouvoir tout recommencer. Sa première année à l'université devait marquer un nouveau départ après le drame qui l'a brisée : la mort de son père, légende de la Formule 1, survenue sous ses yeux. Mais entre sa peur de la vitesse et le retour inattendu de son ex Logan, son quotidien est tout sauf évident et ses plans vacillent. De son côté, Alex n'a qu'un seul but : devenir pilote professionnel. Fils du rival historique du père d'Elena, il se prépare à la compétition qui pourrait bouleverser sa carrière. Pour y participer, il doit séduire sponsors et fans, tout en décrochant son diplôme. Quand il rencontre Elena, l'idée d'une fausse relation s'impose comme une évidence : studieuse et discrète, elle est parfaite pour jouer ce rôle "La tragédie est écrite dans mon sang, Elena". Très vite, ce qui ne devait être qu'un arrangement devient une véritable bombe à retardement. Hantés par un passé impossible à effacer, Alex et Elena se lancent sur une route dangereuse qui pourrait leur coûter très cher. Car au-delà de la vitesse, c'est le destin qui prend le volant. Parviendront-ils à franchir la ligne d'arrivée ensemble ? Romy Lacombe est passionnée d'écriture et de lecture depuis son plus jeune âge. A travers son compte TikTok, @romylacombe, elle partage ses lectures au quotidien. Avec Beyond Speed, Romy fait ses premiers pas dans sa vie d'autrice grâce à un texte porté par des sujets intenses, douloureux mais essentiels.

Par Romy Lacombe
Chez L'opportun (Editions de)

|

Auteur

Romy Lacombe

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Romance sexy

Beyond Speed

Romy Lacombe

Paru le 23/10/2025

680 pages

L'opportun (Editions de)

18,90 €

ActuaLitté
9782386710629
