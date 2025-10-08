Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Quelque chose comme de l'or

Brice Homs

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ce petit coin de Louisiane francophone, perdu au milieu des bayous, on a en commun la musique, la danse, la cuisine, la langue, et surtout le sens de la solidarité. Alors quand Jodi, jeune infirmière d'une minuscule maison de retraite pour vieux bluesmen, apprend que ses pensionnaires vont être expulsés, elle se rebelle, prête à remuer ciel et terre pour les sauver... Il y a donc dans ces pages une chic fille, des descendants d'esclaves, un géant policier, une fausse voyante amoureuse et de vrais Indiens... Mais aussi de la misère, de la débrouille, quelques fantômes issus d'un passé qui hante les mémoires, des identités meurtries, des injustices qui perdurent. Et puis le rêve d'un homme un peu fou qui a trouvé comment réparer tout ça, ou plus exactement l'endroit par où démarrer : une maison, qu'il lègue à ses amis sans ressources, avec quand même un sacré problème à résoudre. Comment ? C'est là que les ennuis commencent ! Des personnages inoubliables, Une belle histoire, tout simplement.

Par Brice Homs
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Brice Homs

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quelque chose comme de l'or par Brice Homs

Commenter ce livre

 

Quelque chose comme de l'or

Brice Homs

Paru le 08/10/2025

400 pages

Calmann-Lévy

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702194447
9782702194447
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.