Quelque chose comme de l'or

Dans ce petit coin de Louisiane francophone, perdu au milieu des bayous, on a en commun la musique, la danse, la cuisine, la langue, et surtout le sens de la solidarité. Alors quand Jodi, jeune infirmière d'une minuscule maison de retraite pour vieux bluesmen, apprend que ses pensionnaires vont être expulsés, elle se rebelle, prête à remuer ciel et terre pour les sauver... Il y a donc dans ces pages une chic fille, des descendants d'esclaves, un géant policier, une fausse voyante amoureuse et de vrais Indiens... Mais aussi de la misère, de la débrouille, quelques fantômes issus d'un passé qui hante les mémoires, des identités meurtries, des injustices qui perdurent. Et puis le rêve d'un homme un peu fou qui a trouvé comment réparer tout ça, ou plus exactement l'endroit par où démarrer : une maison, qu'il lègue à ses amis sans ressources, avec quand même un sacré problème à résoudre. Comment ? C'est là que les ennuis commencent ! Des personnages inoubliables, Une belle histoire, tout simplement.