Atelier de fleurs en papier

Plus de 30 modèles à créer pour embellir votre quotidien Entrez dans un univers poétique et coloré où le papier se transforme en fleurs délicates. Grâce à des pas à pas illustrés, apprenez à confectionner plus de 30 fleurs en papier, du coquelicot aux fleurs de cerisier japonais, en passant par la jonquille, le camélia ou encore la rose. Créez au fil de vos envies de magnifiques bouquets éternels, des décorations murales, des couronnes et guirlandes mais aussi des accessoires de mode et bijoux fleuris !