Atelier de fleurs en papier

Emilie Guelpa, Adeline Klam

ActuaLitté
Plus de 30 modèles à créer pour embellir votre quotidien Entrez dans un univers poétique et coloré où le papier se transforme en fleurs délicates. Grâce à des pas à pas illustrés, apprenez à confectionner plus de 30 fleurs en papier, du coquelicot aux fleurs de cerisier japonais, en passant par la jonquille, le camélia ou encore la rose. Créez au fil de vos envies de magnifiques bouquets éternels, des décorations murales, des couronnes et guirlandes mais aussi des accessoires de mode et bijoux fleuris !

Chez Marabout

Auteur

Emilie Guelpa, Adeline Klam

Editeur

Marabout

Genre

Travail du papier

Atelier de fleurs en papier

Adeline Klam

Paru le 08/10/2025

144 pages

Marabout

17,90 €

9782501196642
