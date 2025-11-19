Inscription
#Essais

L’informatique

Jérôme Kehrli

ActuaLitté
Partez à la découverte de l'évolution concrète de l'informatique moderne, depuis l'apparition des premiers circuits électroniques jusqu'aux architectures logicielles distribuées contemporaines. Accessible tout en restant rigoureux, l'ouvrage s'adresse aussi bien aux ingénieurs qu'aux étudiants ou aux curieux passionnés souhaitant comprendre en profondeur les structures techniques sur lesquelles repose notre monde numérique Il retrace les grandes étapes de cette transformation : l'invention du transistor, l'essor des microprocesseurs, la naissance de la micro-informatique, l'évolution des systèmes d'exploitation, le développement des réseaux, l'avènement du cloud, du Big Data, de la virtualisation et des microservices. Il adopte une approche rigoureuse mais accessible, en expliquant les principes techniques sous-jacents de chaque avancée, depuis les fondations matérielles jusqu'aux systèmes logiciels de haut niveau. Mais ce n'est pas tout : le livre explore également des thèmes fondamentaux comme l'architecture des ordinateurs, la gestion de la mémoire, la programmation concurrente, les infrastructures modernes, et l'évolution des langages de programmation. Chaque chapitre met en lumière les mécanismes internes de ces technologies, en les reliant aux grands bouleversements qui ont transformé l'informatique au fil des décennies. A la fois clair, documenté et passionnant, ce livre est une invitation à comprendre comment fonctionne le monde numérique qui nous entoure.

Par Jérôme Kehrli
Chez Editions ENI

|

Auteur

Jérôme Kehrli

Editeur

Editions ENI

Genre

Matériel

L’informatique

Jérôme Kehrli

Paru le 19/11/2025

350 pages

Editions ENI

45,00 €

ActuaLitté
9782409052088
