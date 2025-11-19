Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Certified Ethical Hacker

Kenan Tekin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La certification Certified Ethical Hacker (CEH) permet de valider vos connaissances et compétences en matière de sécurité offensive. Elle atteste de votre capacité à identifier les vulnérabilités, comprendre les modes opératoires des attaquants et mettre en oeuvre des contre-mesures efficaces. Cette certification s'adresse aux professionnels de la cybersécurité, aux administrateurs systèmes et réseaux, aux auditeurs techniques, ainsi qu'à toute personne souhaitant maîtriser les techniques de piratage éthique dans un cadre légal et sécurisé. Pour vous aider à préparer efficacement cette certification, ce livre couvre tous les objectifs officiels de la dernière version de l'examen, tant d'un point de vue théorique que d'un point de vue pratique. Il a été rédigé en français (il ne s'agit pas d'une traduction) par un expert professionnel reconnu. Ainsi, les savoir-faire pédagogique et technique de l'auteur conduisent à une approche claire et visuelle, d'un très haut niveau technique. Chapitre par chapitre, vous pourrez valider vos acquis théoriques, à l'aide d'un grand nombre de questions-réponses mettant en exergue aussi bien les éléments fondamentaux que les caractéristiques spécifiques aux concepts abordés. Chaque chapitre s'achevant par des travaux pratiques, vous aurez les moyens de mesurer votre autonomie. Ces manipulations concrètes, au-delà même des objectifs fixés par l'examen, vous permettront de vous forger une première expérience significative et d'acquérir de véritables compétences techniques sur des mises en situations réelles.

Par Kenan Tekin
Chez Editions ENI

|

Auteur

Kenan Tekin

Editeur

Editions ENI

Genre

Autres certifications

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Certified Ethical Hacker par Kenan Tekin

Commenter ce livre

 

Certified Ethical Hacker

Kenan Tekin

Paru le 19/11/2025

600 pages

Editions ENI

59,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782409051937
9782409051937
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.