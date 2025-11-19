La certification Certified Ethical Hacker (CEH) permet de valider vos connaissances et compétences en matière de sécurité offensive. Elle atteste de votre capacité à identifier les vulnérabilités, comprendre les modes opératoires des attaquants et mettre en oeuvre des contre-mesures efficaces. Cette certification s'adresse aux professionnels de la cybersécurité, aux administrateurs systèmes et réseaux, aux auditeurs techniques, ainsi qu'à toute personne souhaitant maîtriser les techniques de piratage éthique dans un cadre légal et sécurisé. Pour vous aider à préparer efficacement cette certification, ce livre couvre tous les objectifs officiels de la dernière version de l'examen, tant d'un point de vue théorique que d'un point de vue pratique. Il a été rédigé en français (il ne s'agit pas d'une traduction) par un expert professionnel reconnu. Ainsi, les savoir-faire pédagogique et technique de l'auteur conduisent à une approche claire et visuelle, d'un très haut niveau technique. Chapitre par chapitre, vous pourrez valider vos acquis théoriques, à l'aide d'un grand nombre de questions-réponses mettant en exergue aussi bien les éléments fondamentaux que les caractéristiques spécifiques aux concepts abordés. Chaque chapitre s'achevant par des travaux pratiques, vous aurez les moyens de mesurer votre autonomie. Ces manipulations concrètes, au-delà même des objectifs fixés par l'examen, vous permettront de vous forger une première expérience significative et d'acquérir de véritables compétences techniques sur des mises en situations réelles.