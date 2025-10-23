Inscription
Oracle de Belline

Raphaël Bories, Maud Kristen

Conçu au xixe siècle et conservé aujourd'hui au Mucem, le jeu de cartes devenu légendaire sous le nom d'Oracle de Belline révèle enfin son histoire, racontée par Raphaël Bories, conservateur au musée. Longtemps réservé à un cercle d'initiés, cet outil divinatoire s'ouvre désormais aux passionnés d'ésotérisme et à tous les curieux. Grâce au guide d'interprétation signé Maud Kristen, célèbre voyante, chaque carte se dévoile dans toute sa richesse symbolique, offrant les clés pour explorer l'invisible et décrypter les messages cachés. Un ensemble rare, entre patrimoine et découverte ésotérique. Les 52 cartes authentiques et le guide complet d'interprétation. Raphaël Bories est conservateur du patrimoine au Mucem (musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée) où il dirige le pôle "Croyances et religions" . Maud Kristen est une voyante de réputation internationale. Experte reconnue de l'Oracle de Belline, elle est l'auteure de nombreux livres.

Raphaël Bories, Maud Kristen
Chez Leduc.s éditions



Auteur

Raphaël Bories, Maud Kristen

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Arts divinatoires

Oracle de Belline

Raphaël Bories, Maud Kristen

Paru le 06/11/2025

200 pages

Leduc.s éditions

25,95 €

9782385641887
