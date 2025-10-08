Inscription
#Beaux livres

Bienvenue à Gloutonville

Granny's Crochet Hook, Gwilami

Bienvenue à Gloutonville, une ville pas comme les autres, entièrement peuplée d'habitants... crochetés ! Donnez vie aux Gloutonvillois en crochetant : - Guillaume le hipster, accro au tricot. - Monsieur le maire, maire de la ville. - Agatha la mairesse, passionnée de polars. - Giovanni le pizzaiolo, au passé de clown farceur. - Flora la chanteuse pleureuse, au vibrato dévastateur. - Wilfred le maître-nageur qui ne sait pas nager. - Donata la cheffe des corvées et pro du battoir à tapis. - Jack & Will les jumeaux entre crime et enquête. - Gustavo le barista barbu au café tendance. - Kate & Dasha les soeurs un peu sorcières. Des tutos détaillés étape par étape, des amigurumis pleins de personnalité et un univers au crochet original et drôle !

Par Granny's Crochet Hook, Gwilami
Chez Marabout

Auteur

Granny's Crochet Hook, Gwilami

Editeur

Marabout

Genre

Couture, tricot

Bienvenue à Gloutonville

Granny's Crochet Hook, Gwilami

Paru le 08/10/2025

128 pages

Marabout

17,90 €

9782501193931
© Notice établie par ORB
