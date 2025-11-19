Inscription
#Manga

Chibi Maruko-chan Tome 5

Momoko Sakura, Anaïs Fourny, Robert Stanislawski

ActuaLitté
Momoko Sakura est une jeune fille vivant avec ses parents, sa soeur et ses grands-parents dans la petite ville de Shimizu. Elle est souvent surnommée Chibi Maruko en raison de sa petite taille. Suivez le quotidien mouvementé de la petite Maruko à travers des situations aussi inattendues qu'hilarantes. Inspiré de la vie de l'autrice Momoko Sakura, Chibi Maruko-chan berce depuis plus de trente ans l'enfance de tout un pays. Publiée aux éditions Shueisha et adaptée en animé, la popularité de la série dépasse les frontières du Japon, ce qui en fait aujourd'hui un shôjo incontournable.

Par Momoko Sakura, Anaïs Fourny, Robert Stanislawski
Chez Mangetsu

|

Auteur

Momoko Sakura, Anaïs Fourny, Robert Stanislawski

Editeur

Mangetsu

Genre

Kodomo/enfant

Chibi Maruko-chan Tome 5

Momoko Sakura trad. Anaïs Fourny

Paru le 19/11/2025

176 pages

Mangetsu

7,95 €

ActuaLitté
9782382819869
© Notice établie par ORB
