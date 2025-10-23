Inscription
#Manga

37 Seconds Tome 1

Hikari, Yohei Kurihara, David Pollet

ActuaLitté
Adapté du prestigieux film de Hikari, 37 Seconds trace avec force et sensibilité le parcours d'une jeune fille vivant avec une paralysie cérébrale, et qui petit à petit, revendiquera son droit à vivre comme elle l'entend. Yuma rêve de devenir mangaka. Mais parce qu'elle vit en fauteuil roulant, sa mère prend toutes les décisions à sa place. Pire encore, son amie d'enfance l'exploite en la faisant dessiner un manga pour elle. Alors un jour, épuisée par les abus qu'elle subit quotidiennement, elle décide de prendre son courage à deux mains et de postuler à un magazine de prépublication de mangas érotiques... Sa rencontre avec la rédactrice en chef de ce dernier va créer en elle un électrochoc : pour dessiner des oeuvres intéressantes, elle devra d'abord avoir plus d'expérience... à tous les niveaux ! Commence alors pour la jeune fille une quête de liberté qui l'emmènera bien plus loin qu'elle aurait pu l'imaginer.

Par Hikari, Yohei Kurihara, David Pollet
Akata

|

Auteur

Hikari, Yohei Kurihara, David Pollet

Editeur

Akata

Genre

Seinen/Homme

37 Seconds Tome 1

Hikari, Yohei Kurihara trad. David Pollet

Paru le 23/10/2025

Akata

8,30 €

ActuaLitté
9782385314040
