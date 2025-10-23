37 Seconds Tome 1

Adapté du prestigieux film de Hikari, 37 Seconds trace avec force et sensibilité le parcours d'une jeune fille vivant avec une paralysie cérébrale, et qui petit à petit, revendiquera son droit à vivre comme elle l'entend. Yuma rêve de devenir mangaka. Mais parce qu'elle vit en fauteuil roulant, sa mère prend toutes les décisions à sa place. Pire encore, son amie d'enfance l'exploite en la faisant dessiner un manga pour elle. Alors un jour, épuisée par les abus qu'elle subit quotidiennement, elle décide de prendre son courage à deux mains et de postuler à un magazine de prépublication de mangas érotiques... Sa rencontre avec la rédactrice en chef de ce dernier va créer en elle un électrochoc : pour dessiner des oeuvres intéressantes, elle devra d'abord avoir plus d'expérience... à tous les niveaux ! Commence alors pour la jeune fille une quête de liberté qui l'emmènera bien plus loin qu'elle aurait pu l'imaginer.