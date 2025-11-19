Inscription
#Comics

Lady Mechanika Intégrale volume 1 . Edition collector

Joe Benitez

ActuaLitté
Plongez dans un monde fait de magie et de science ! Elle est l'unique survivante d'une terrible expérience qui l'a laissée avec deux bras mécaniques. N'ayant aucun souvenir de sa captivité ou de son existence passée, elle s'est construit une nouvelle vie d'aventurière et de détective privée. Elle use de ses capacités uniques pour agir là où les autorités en sont incapables. Mais la quête de son passé perdu ne s'arrête jamais. Les journaux l'ont surnommée : " Lady Mechanika " ! Une jeune héroïne forte mais tourmentée en quête d'identité dans une Angleterre victorienne, revisitée et très steampunk, où la magie et la superstition se confrontent aux découvertes scientifiques. Découvrez dans cette première intégrale de Lady Mechanika les récits suivants : l'épisode fondateur Le Démon de l'allée du Diable, et les sagas complètes Le Mystère du corps mécanique et La Tablette des Destinées (tomes 1, 2 et 3 de l'édition courante). Un volume collector avec une très belle fabrication, le parfait écrin d'une oeuvre culte !

Par Joe Benitez
Chez Glénat

|

Auteur

Joe Benitez

Editeur

Glénat

Genre

Comics divers

Lady Mechanika Intégrale volume 1 . Edition collector

Joe Benitez

Paru le 19/11/2025

352 pages

Glénat

45,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782344072721
