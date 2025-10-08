Inscription
#Roman francophone

Les guerres de Lucas Tome 2

Laurent Hopman, Renaud Roche

ActuaLitté
Au lendemain de la sortie du premier Star Wars, le jeune George Lucas n'est plus le rêveur farfelu que personne ne prend au sérieux. Propulsé champion du box-office, riche à millions, il a les cartes en main pour décider de son avenir. Déterminé à s'affranchir pour de bon de la dictature des studios, il fait le pari audacieux de mettre en jeu tout ce qu'il possède pour financer seul son prochain film. Une décision qui va s'avérer lourde de conséquences... Ce deuxième volet de la trilogie Les Guerres de Lucas relate l'histoire oubliée du véritable calvaire qu'a été la production de L'Empire Contre-Attaque. Drames, conflits et accidents improbables accablent le tournage, faisant presque oublier les déboires rencontrés sur le premier film... Une descente aux enfers qui manquera de détruire Lucas, mais finira par accoucher d'un film considéré aujourd'hui comme le chef-d'oeuvre de la saga. Un roman graphique haletant, truffé de révélations où s'invite, le temps d'une parenthèse enchantée, le récit de la création d'Indiana Jones.

Laurent Hopman, Renaud Roche
Chez Deman

|

Auteur

Laurent Hopman, Renaud Roche

Editeur

Deman

Genre

Réalistes, contemporains

Les guerres de Lucas Tome 2

Laurent Hopman, Renaud Roche

Paru le 08/10/2025

208 pages

Deman

25,90 €

9782493184047
