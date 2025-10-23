La première enquête de l'Avent : un chapitre à lire chaque jour avant Noël pour résoudre le mystère aux côtés des détectives de l'allée 13 ! Quand elle n'étudie pas la psychologie à la fac, Héloïse Grím est gardienne de cimetière. Au coeur de l'allée 13, dans son petit mausolée transformé en loge, défilent les habitués : Sacha, le camarade de promo rassurant et protecteur, Romane, la thanatopractrice à la vie bien rangée, Andréa, la rédactrice de nécrologies et mère débordée, et bien d'autres encore. Alors que Noël approche, Elise, célèbre figure du quartier, connue pour aider les plus démunis, est retrouvée morte en bas de chez elle. Si la police classe rapidement l'affaire, Héloïse et ses acolytes du cimetière, persuadés qu'il s'agit d'un meurtre, décident de mener l'enquête. Mais entre un énigmatique pilleur de tombes et des alliés plus troubles qu'il n'y paraît, résoudre ce mystère pourrait s'avérer périlleux. De fausses pistes en trahisons, arriveront-ils à déterrer la vérité avant le 24 décembre ? "Une lecture pleine d'humour, d'émotions et de rebondissements, idéale pour les fêtes de fin d'année ! " Manon, @les_lectures_de_manoon Arabella Grím est mystérieusement décédée un 1er novembre, jour de la fête des Morts. Gardienne de cimetière à Paris, elle a toujours eu un goût prononcé pour les enquêtes, qu'elle a transmis à son unique petite-fille, Héloïse. Noël au balcon, mort à l'horizon est son premier cosy mystery de Noël.