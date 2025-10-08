Les contes de l'Avent - À bord du Flocon Express

Un Livre de l'Avent à vivre en famille, jour après jour, jusqu'à Noël ! Votre enfant fabrique son propre livre de l'Avent et découvre chaque matin une nouvelle page de conte illustré, accompagnée d'un jeu : labyrinthes, coloriages, recettes de cuisine, autocollants, pop-up... Une expérience de lecture interactive et créative, à partager en famille pendant 24 jours magiques. Un cadeau final l'attend à la fin de l'aventure pour construire lui-même sa superbe maquette de locomotive ! Les parents sont les complices de cette aventure : chaque soir, ils glissent en secret la nouvelle page dans le livre... pour qu'elle apparaisse le lendemain, comme par magie.