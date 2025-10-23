La promesse des étoiles

Ecosse, 1873. Ailis, Donna et Katrina, issues de la prestigieuse lignée des Hard, grandissent au sein de l'aristocratie écossaise. La tête dans les étoiles, les trois cousines s'imaginent parcourir le monde, bien loin des conventions imposées par leur famille et leur rang. Le jour où elles sont admises à l'école St Leonards, le premier lycée écossais pour filles, leurs rêves semblent enfin à portée de main. Mais lorsque Ailis doit rentrer d'urgence auprès de ses parents, la destinée des trois jeunes femmes prend une tournure inattendue et elles se retrouvent dispersées aux quatre vents... Une saga époustouflante qui signe le grand retour de Sarah Lark, et nous emmène à la rencontre de trois héroïnes à la conquête du monde et de leur destin. "Un premier opus riche et magnifiquement orchestré, qui tient en haleine de la première à la dernière page. Captivant ! " Marion, @myjolielibrairie Sarah Lark est née en 1958 en Allemagne. En 2007, elle gagne une renommée internationale avec sa célèbre trilogie, Le Pays du nuage blanc, traduite dans 22 pays et vendue à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Elle a publié depuis une dizaine de romans. Traduit de l'allemand par Noémie Juglet et Isabelle Liber