Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

La promesse des étoiles

Sarah Lark, Isabelle Liber, Noémie Juglet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ecosse, 1873. Ailis, Donna et Katrina, issues de la prestigieuse lignée des Hard, grandissent au sein de l'aristocratie écossaise. La tête dans les étoiles, les trois cousines s'imaginent parcourir le monde, bien loin des conventions imposées par leur famille et leur rang. Le jour où elles sont admises à l'école St Leonards, le premier lycée écossais pour filles, leurs rêves semblent enfin à portée de main. Mais lorsque Ailis doit rentrer d'urgence auprès de ses parents, la destinée des trois jeunes femmes prend une tournure inattendue et elles se retrouvent dispersées aux quatre vents... Une saga époustouflante qui signe le grand retour de Sarah Lark, et nous emmène à la rencontre de trois héroïnes à la conquête du monde et de leur destin. "Un premier opus riche et magnifiquement orchestré, qui tient en haleine de la première à la dernière page. Captivant ! " Marion, @myjolielibrairie Sarah Lark est née en 1958 en Allemagne. En 2007, elle gagne une renommée internationale avec sa célèbre trilogie, Le Pays du nuage blanc, traduite dans 22 pays et vendue à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Elle a publié depuis une dizaine de romans. Traduit de l'allemand par Noémie Juglet et Isabelle Liber

Par Sarah Lark, Isabelle Liber, Noémie Juglet
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Sarah Lark, Isabelle Liber, Noémie Juglet

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature Allemande

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La promesse des étoiles par Sarah Lark, Isabelle Liber, Noémie Juglet

Commenter ce livre

 

La promesse des étoiles

Sarah Lark trad. Isabelle Liber, Noémie Juglet

Paru le 23/10/2025

685 pages

Charleston éditions

10,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385294342
9782385294342
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.