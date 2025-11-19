Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Jaadugar, la légende de Fatima Tome 5

Tomato Soup, Tomato Soup, Mathilde Vaillant

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Fatima réussit finalement à libérer Töregene, retenue captive pour avoir tenté d'assassiner le grand khagan Ögedeï, manoeuvre orchestrée par Boraqchin en personne. Animées par le même désir de vengeance, elles décident alors de se servir du secret que cache Boraqchin pour se rapprocher d'elle et gagner en influence, permettant ainsi à Töregene de devenir la seconde impératrice. Ne souhaitant pas s'arrêter là, elles vont utiliser les rumeurs qui courent parmi les Oïrats pour semer encore plus la discorde !

Par Tomato Soup, Tomato Soup, Mathilde Vaillant
Chez Glénat

|

Auteur

Tomato Soup, Tomato Soup, Mathilde Vaillant

Editeur

Glénat

Genre

Josei/femme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jaadugar, la légende de Fatima Tome 5 par Tomato Soup, Tomato Soup, Mathilde Vaillant

Commenter ce livre

 

Jaadugar, la légende de Fatima Tome 5

Tomato Soup, Tomato Soup trad. Mathilde Vaillant

Paru le 19/11/2025

176 pages

Glénat

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344072219
9782344072219
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.