Jaadugar, la légende de Fatima Tome 5

Fatima réussit finalement à libérer Töregene, retenue captive pour avoir tenté d'assassiner le grand khagan Ögedeï, manoeuvre orchestrée par Boraqchin en personne. Animées par le même désir de vengeance, elles décident alors de se servir du secret que cache Boraqchin pour se rapprocher d'elle et gagner en influence, permettant ainsi à Töregene de devenir la seconde impératrice. Ne souhaitant pas s'arrêter là, elles vont utiliser les rumeurs qui courent parmi les Oïrats pour semer encore plus la discorde !