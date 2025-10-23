Inscription
#Essais

Les plus gros camions du monde

Maxyme Hubner

ActuaLitté
Cet ouvrage d'exception rend hommage aux camions qui règnent en maîtres là où la route s'arrête : au coeur des mines les plus hostiles de la planète. Plus qu'un simple livre, il s'agit d'une immersion totale dans la démesure technologique, du légendaire Berliet T100 au BelAZ 75710, en passant par les Caterpillar 798 AC et Komatsu 980E-5 ou encore le LeTourneau LCC1 et le Hitachi HD1500-8. Découvrez leur histoire, leurs performances et leur rôle stratégique dans notre monde moderne : sans eux, pas d'acier, pas de cuivre, pas de batteries pour nos technologies. Bienvenue au royaume des géants. - 230 photographies spectaculaires - 44 monographies de camions géants - Plus de 900 tonnes, des roues de 4 mètres, des réservoirs de 5 000 litres - Les détails techniques de chaque modèle

Par Maxyme Hubner
Chez Sophia éditions

|

Auteur

Maxyme Hubner

Editeur

Sophia éditions

Genre

Véhicules utilitaires

Les plus gros camions du monde

Maxyme Hubner

Paru le 23/10/2025

192 pages

Sophia éditions

44,00 €

ActuaLitté
9782385141196
