Balades à raquettes dans le massif du Jura

44 itinéraires à raquettes sur l'ensemble du massif franco-suisse pour des balades dans la neige qui raviront petits et grands. Des forêts aux sommets en passant par les crêtes - formidables belvédères sur les Alpes et le toit de l'Europe - le raquettiste découvrira ici le massif du Jura franco-suisse, un terrain d'exploration exceptionnel permettant de multiples évolutions dans un cadre somptueux adapté à tous, petits et grands et dans lequel plaisir et contemplation sont les maîtres mots. Chaque itinéraire est décrit avec clarté et agrémenté d'informations sur la faune, l'histoire et le patrimoine. le tout complété d'une illustration précise du tracé.