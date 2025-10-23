Inscription
#Essais

24H motos

David Dumain, Alexis Goure, David Reygondeau

Revivez tous les moments forts des 24 Heures Motos 2025. Avec 154 chutes recensées, cette 48e édition, entre grandes performances et conditions météorologiques piégeuses, voit consacré le team YART-Yamaha au terme de 782 tours. Des essais libres à l'arrivée de la course, en passant par les épreuves de la nuit, cette 4e édition de l'annuel retrace la course heure par heure. Découvrez également les teams présents, les coulisses, mais aussi de nombreuses anecdotes sur les courses précédentes des 24 Heures Motos. Illustré par 400 photos de la course et réhaussé par de la réalité augmentée, l'annuel des 24 Heures Motos 2025 est le livre à avoir pour revivre la course comme si on y était.

David Dumain, Alexis Goure, David Reygondeau
Chez Sophia éditions



Auteur

David Dumain, Alexis Goure, David Reygondeau

Editeur

Sophia éditions

Genre

Moto

24H motos

David Dumain, Alexis Goure, David Reygondeau

Paru le 06/11/2025

Sophia éditions

39,00 €

9782385140953
