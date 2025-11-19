Une histoire du ski

Dans cette nouvelle édition, Gilles Chappaz et Guillaume Desmurs nous plongent avec bonheur dans le grand cirque blanc ! Le ski est un jeu. Un jeu d'équilibre avec la pente et cet élément facétieux qu'est la neige. Le ski se raconte, dans ce livre, avec humour et originalité, le propos s'appuyant sur la profonde connaissance historique des auteurs. " Plutôt que d'emprunter les boulevards déjà bien tracés de l'histoire du ski, nous avons flâné sur les bords de pistes en racontant autrement cette longue aventure de deux planches de bois si intimement liée à la grande histoire : depuis les steppes de la Sibérie jusqu'aux courbes les plus modernes, en passant par des personnalités étonnantes, le développement des stations ou l'apparition du monoski. " Par doubles pages, le lecteur progresse de façon chronologique dans le champ de bosses d'une incroyable saga. Le texte entre à chaque fois dans le vif du sujet par une porte d'entrée intimiste, souvent décalée. En face, une photo ou un document marquant, issus d'une importante recherche iconographique. Dans cette nouvelle édition, le lecteur prendra la mesure de l'après Covid et de son impact sur le ski de randonnée, il tremblera avec les skieurs de descente, il suivra les auteurs sur les traces des JO de 2030... avant de se poser avec honnêteté cette question que l'on ne peut plus éluder : le ski est-il en bout de piste ?