#Imaginaire

Les âges d'or de Donald - Tome 01

Disney Collectif

3 grands personnages pour 3 grandes collections ! On ne présente plus le canard le plus emblématique de l'univers Disney ! Créé en 1934, souvent accompagné de ses amis Mickey et Dingo, Donald Duck a conquis le coeur des lecteurs depuis 1934. Avec son béret, son costume de marin et sa voix unique Donald vit des aventures rocambolesques depuis 90 ans. Colérique et vantard, celui qui aime se moquer reste généreux envers les siens. C'est ce caractère explosif que l'on retrouve sous la plume d'Al Taliaferro (Une petite poule avisée - 1934), de Carl Barks (Des couacs et des crôôôas - 1943 ; Pique-nique et patatras - 1947 ; Charivari en délire - 1950) mais aussi de Giorgio Cavazzano (Trou de Mémoire - 1976) ou de Freddy Milton (Le Grand Eternuement - 1980). Avec 6 récits couvrant la période des années trente à 1980, ce premier volume réunit les folles aventures d'un personnage très aimé du grand public.

Par Disney Collectif
Chez Glénat

|

Auteur

Disney Collectif

Editeur

Glénat

Genre

Divers

Les âges d'or de Donald - Tome 01

Disney Collectif

Paru le 02/01/2026

208 pages

Glénat

19,00 €

ActuaLitté
9782344070642
