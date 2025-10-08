This must be love Tome 4

Jae-ah est contraint de retourner vivre chez ses parents, et de cumuler des petits boulots pour rembourser les dettes de son père. Malgré tout, Hana le soutient toujours dans l'enregistrement de son premier album, celui qui fera de lui une star ! Ils n'ont pas encore trouvé le courage de s'avouer leurs sentiments mais il est peut-être déjà trop tard... Un air de Retour vers le futur sur fond de musique et de romance ! Un récit palpitant qui dépeint les destins croisés d'une star contemporaine n'ayant jamais connu l'amour et d'un musicien des années 1980 au coeur brisé. Une quête pour s'affranchir de ses craintes, se révéler et réaliser son voeu le plus cher... Le trope du voyage dans le temps permet ici de mettre en avant le fait que chaque décision compte et peut avoir de grandes conséquences sur sa propre vie comme sur la vie des autres.