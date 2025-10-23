La maison sur le toit

Et si le plus grand luxe était celui du temps passé ensemble ? Voici le récit intime, drôle, lucide et profondément humain d'un tour du monde en famille... à cinq dans un Land Rover Defender ! Plutôt qu'un pavillon secondaire, un divorce ou une voiture de sport, ce couple de quadragénaires a choisi de tout quitter pour vivre son rêve : deux ans sur les routes du monde avec leurs trois enfants. Sans expérience du nomadisme ni de mécanique, mais avec une bonne dose d'humour, de tendresse et de débrouille, ils racontent les préparatifs, les joies, les galères, les rencontres inoubliables, les tensions, les fous rires et la magie d'un voyage qui a transformé leur famille. Un livre inspirant pour tous ceux qui rêvent de ralentir, de partir, ou simplement de redonner du sens au quotidien. Et un bel hommage à l'amour, aux liens familiaux et à la liberté