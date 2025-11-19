Inscription
#Imaginaire

Les travailleurs de la mer

Michel Durand, Victor Hugo, Michel Durand

ActuaLitté
Un tour de force graphique dans une édition magnifiée ! Propriétaire de la Durande, un bateau qui vient de faire naufrage, Mess Lethierry est fou de rage à l'idée de perdre le moteur révolutionnaire de son steamer... Prêt à tout pour récupérer le moteur qui lui donnait gloire et richesse, il promet la main de sa nièce Déruchette à celui qui récupérera la machine ! Mais quelle âme risquerait de s'aventurer entre les deux rochers de l'écueil Douvres ? Gilliatt, un pêcheur amoureux de Déruchette, accepte le défi ! Aussi robuste que rêveur, il va braver les flots et affronter la colère de l'océan au large de Guernesey. Sans autre témoin que le ciel dans cette lutte engagée contre la nature, Gilliatt va rapporter La Durande, qu'il a arrachée à tous ses ennemis ! Mais lorsqu'il rentre en vainqueur, le coeur de sa jeune promise bat pour un autre. Acclamé par les hommes, le malheureux va faire un geste dont la simplicité rendra son sacrifice encore plus beau... Redécouvrez l'histoire de Gilliatt dans une magnifique version à la couverture enluminée façon Hetzel avec dorures et vernis sélectifs, éditée au format des planches originales reproduites en fac-similé, limitée et numérotée, avec un frontispice inédit signé par l'auteur. Des croquis et l'intégralité du storyboard de l'album en crayonnés et un entretien exclusif avec Christelle Pissavy-Yvernault complètent cet ouvrage qui rend hommage à l'oeuvre de Victor Hugo mais aussi au travail graphique titanesque de Michel Durand. Un album puissant, réalisé entièrement en hachures, pour un artiste au sommet de son art !

Par Michel Durand, Victor Hugo, Michel Durand
Chez Glénat

|

Auteur

Michel Durand, Victor Hugo, Michel Durand

Editeur

Glénat

Genre

Divers

Les travailleurs de la mer

Michel Durand, Victor Hugo, Michel Durand

Paru le 19/11/2025

208 pages

Glénat

125,00 €

ActuaLitté
9782344065358
© Notice établie par ORB
