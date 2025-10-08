The hidden society

Ambra Valmori était persuadée que son unique problème dans la vie serait de réussir ses examens d'archéologie et de briller face à son rival de toujours, Ismael Sagredo. Mais il y a un an, la jeune femme a mystérieusement disparu... avant de réapparaître une semaine plus tard, un doigt en moins, un mystérieux collier autour du cou, et totalement amnésique. Déterminée à reprendre sa vie en main et à ne pas devenir la célébrité d'un fait divers local, Ambra se plonge dans ses études. Jusqu'au jour où, durant un événement mondain, on lui vole son collier. Persuadée que ce bijou est la clé de sa disparition, Ambra se jette à corps perdu dans sa quête. Mais les étoiles ont d'autres plans pour son destin... La Hidden Society, un univers caché des mortels Des magiciens dans la lagune vénitienne, un peuple de l'eau dans le golfe de Naples, des faes autour de Florence et des anges déchus dans le ciel de Bologne. Quatre romans, quatre autrices, quatre "romantasy" dans un seul univers ! Du jour au lendemain, Ambra va découvrir que la magie est réelle, qu'il existe une académie cachée du monde des humains et que les professeurs de cet endroit merveilleux la considèrent comme une menace. Ambra va devoir faire ses preuves et montrer qu'elle a toute sa place à la Hidden Society. Qui de mieux (ou de pire ? ) qu'Ismael, membre de la société et brillant magicien, pour lui enseigner ce qu'elle a à savoir et l'aider à révéler ses pouvoirs ? Dans une Venise aussi fascinante que mystérieuse, les deux rivaux vont faire la lumière sur les ombres du passé d'Ambra. Un premier roman ensorcelant ! Un archipel envoûtant dans la lagune vénitienne, la magie des étoiles et un ennemi aussi séduisant que mystérieux... Plongez dans la Hidden Society et découvrez un monde hors du commun qui vous fera rêver et frissonner.