linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Quatre saisons en pleine nature

Anna Wilson, Carolina Rabei, Maëlle Mas

A chaque saison découvre la nature et ses secrets. Il suffit souvent de prendre le temps, de s'arrêter et d'observer un petit coin de campagne pour assister à un fascinant spectacle, même dans le parc à côté de chez soi ! Observer un milieu naturel Dans les bois, les haies, au bord d'une mare, d'une rivière ou à la mer, que l'on soit en été ou en hiver, il se passe toujours quelque chose ! Tandis que les plantes s'adaptent à la saison, les animaux vaquent à leurs occupations. Regarder les abeilles danser, repérer les oiseaux migrateurs se rassembler, écouter le brame du cerf ou découvrir les premières fleurs à la fin de l'hiver... ce livre est une invitation à la contemplation. Un bel ouvrage documentaire pour les jeunes à partir de 7 ans Un documentaire soigné avec des pages amplement illustrées, de nombreux détails, un signet pour ne pas perdre sa page et s'arrêter quand on veut dans sa lecture, et enfin une belle couverture avec embossage et vernis.

Par Anna Wilson, Carolina Rabei, Maëlle Mas
Chez Editions Milan

|

Auteur

Anna Wilson, Carolina Rabei, Maëlle Mas

Editeur

Editions Milan

Genre

Nature et plantes

Quatre saisons en pleine nature

Anna Wilson, Carolina Rabei trad. Maëlle Mas

Paru le 08/10/2025

128 pages

Editions Milan

18,90 €

9782408055295
© Notice établie par ORB
