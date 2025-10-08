Le grand livre animé de l'espace

Les galaxies, la Terre, la Lune, le Soleil et tout notre système... un grand livre animé pour découvrir l'espace ! Un livre pour comprendre et pour jouer ! Fais décoller la fusée, habille l'astronaute, regarde à l'intérieur du Soleil... Tirettes, roue, volets, pop-up, livrets accordéon ou dépliants, ce livre est composé de plus de quarante animations pour une lecture ludique ! En dix doubles pages, deviens un expert de l'Univers ! Dans ce livre, tu t'émerveilleras et tu découvriras une tonne d'informations sur le ciel, les étoiles, le Soleil, le système solaire et ses planètes, les galaxies et l'Univers, la Terre et ses formes de vie, la Lune son satellite naturel, l'ISS, le fonctionnement des fusées et des rovers... et bien d'autres sujets encore ! Un ouvrage écrit par une autrice de référence "Le Soleil est une étoile, notre étoile. C'est une boule de gaz brûlants. Il est gigantesque : 110 fois plus grand que la Terre. Et il pèse des milliards de milliards de tonnes. Il est si chaud qu'il est impossible de s'en approcher, on grillerait comme des saucisses ! " Un sujet passion, l'espace, pour faire naître des vocations, écrit de façon à être accessible à tous et pour tous par Pascale Hédelin, un grand nom du documentaire chez Milan !